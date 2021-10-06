Во Львове могут закрыть школы и усилить карантин: При каких условиях

Карантинные ограничения будут усилены, если в течение одной-двух недель эпидемическая ситуация продолжит ухудшаться

Во Львове могут закрыть школы и ввести ряд карантинных ограничений, если эпидемическая ситуация продолжит ухудшаться в течение одной-двух недель. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко отметил, что местная власть уже обсудила конкретные дополнительные ограничения, которые необходимы для того, чтобы уменьшить количество ежедневных случаев коронавируса.

"Мы проработали очень много решений, которые будем предлагать на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, и все так выглядит, что если не будет уменьшена волна, то вполне вероятно, что в ближайшее время - через неделю-две, речь пойдет о закрытии образовательных учреждений и дополнительных ограничениях по работе учреждений досуга, культуры и всех локаций, где может быть значительное количество контактов, отмене массовых мероприятий", - разъяснил он.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19. По его словам, за последние дни динамика госпитализаций и количества выявленных положительных ПЦР-тестов не является положительной, следовательно, вхождение Львова в красную эпидемиологическую зону вполне вероятно.