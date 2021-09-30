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Во Львове электросамокат признали транспортным средством. Суд оштрафовал водителя за ДТП

Фото из открытых источников

Во время суда водитель самоката отказался признавать вину и заявил, что именно водитель Lexus врезалась в него

Во Львове водителя электросамоката признали виновным в ДТП с автомобилем Lexus. Мужчину оштрафовали за аварию. Об этом говорится в решениии Галицкого суда.

Во время суда водитель самоката отказался признавать вину и заявил, что именно водитель Lexus врезалась в него.

Отмечается, что инцидент произошел 5 сентября. Водитель электросамоката внезапно выехал с тротуара на проезжую часть и врезался в автомобиль.

Несмотря на то, что в Правилах дорожного движения нет определения "электросамокатов", судья Галицкого районного суда отметила, что самокат подпадает под понятие "транспортное средство", поскольку на нем можно перевозить людей.

Судья признала водителя электросамоката виновным и присудила ему 850 гривен штрафа и 454 гривен судебного сбора.

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Ранее сообщалось, что в Умани женщина в нетрезвом состоянии пыталась похитить электросамокат, а затем устроила драку с полицейскими.

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