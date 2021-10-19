Во Львове экстренно сел самолет из Праги: Что произошло
Одному из пассажиров авиасудна стало плохо
Во Львове 18 октября самолет Czech Airlines совершил экстренную посадку. Одному из пассажиров авиасудна стало плохо, экипаж заподозрил у него сердечный приступ. Об этом сообщает ZAXID.NET.
Самолет выполнял рейс из Праги в Киев. 67-летнего мужчину после посадки госпитализировали.
Пассажир рейса Прага – Киев Андрей Анисимов рассказал в Facebook самолет компании Czech Airlines 18 октября совершил экстренную посадку в аэропорту "Львов".
"Хочу поблагодарить экипаж ОК918 Czech Airlines (Прага – Киев) за слаженную и профессиональную работу во время вынужденной посадки самолета во Львове из-за сердечного приступа у одного из пассажиров", – отметил мужчина.
По его словам, на борту авиасудна был дефибриллятор. Пассажиры самолета хотели им воспользоваться, чтобы помочь мужчине. Однако также рейсом летела врач-нейрохирург. Она сказала, что лучше всего будет совершить экстренную посадку во Львове, чтобы доставить мужчину в больницу.
Самолет вылетел из Праги в 11:29 по местному времени (12:29 по Киеву). Экстренную посадку во Львове он совершил около 14:00. Поэтому в Киев самолет прилетел только в 16:09 вместо 14:35 (по киевскому времени).
В Львовском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф рассказали, что скорая доставила пассажира самолета, 67-летнего винничанина, во Львовскую больницу скорой помощи. Его госпитализировали с жалобами на боль в области сердца и головокружение. Однако врачи медучреждения отметили, что проблем с сердцем у мужчины не обнаружили.
"У него был низкий пульс, на момент поступления в больницу упал до 50 ударов в минуту против 60-70 у человека обычно. Но угрозы это не представляет", – добавили в больнице.
Также мужчине сделали тест на коронавирус. Он оказался отрицательным. На следующий день, 19 октября, пациента уже выписали из больницы и он поехал домой.
Ранее сообщалось, что в Казахстане пассажирский самолет, летевший из города Атырау в Нур-Султан, был вынужден совершить экстренную посадку из-за столкновения со стаей птиц.