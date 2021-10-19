Во Львове экстренно сел самолет из Праги: Что произошло

Самолет Фото из открытых источников

Одному из пассажиров авиасудна стало плохо

Во Львове 18 октября самолет Czech Airlines совершил экстренную посадку. Одному из пассажиров авиасудна стало плохо, экипаж заподозрил у него сердечный приступ. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Самолет выполнял рейс из Праги в Киев. 67-летнего мужчину после посадки госпитализировали.

Пассажир рейса Прага – Киев Андрей Анисимов рассказал в Facebook самолет компании Czech Airlines 18 октября совершил экстренную посадку в аэропорту "Львов".

"Хочу поблагодарить экипаж ОК918 Czech Airlines (Прага – Киев) за слаженную и профессиональную работу во время вынужденной посадки самолета во Львове из-за сердечного приступа у одного из пассажиров", – отметил мужчина.

По его словам, на борту авиасудна был дефибриллятор. Пассажиры самолета хотели им воспользоваться, чтобы помочь мужчине. Однако также рейсом летела врач-нейрохирург. Она сказала, что лучше всего будет совершить экстренную посадку во Львове, чтобы доставить мужчину в больницу.

Самолет вылетел из Праги в 11:29 по местному времени (12:29 по Киеву). Экстренную посадку во Львове он совершил около 14:00. Поэтому в Киев самолет прилетел только в 16:09 вместо 14:35 (по киевскому времени).

В Львовском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф рассказали, что скорая доставила пассажира самолета, 67-летнего винничанина, во Львовскую больницу скорой помощи. Его госпитализировали с жалобами на боль в области сердца и головокружение. Однако врачи медучреждения отметили, что проблем с сердцем у мужчины не обнаружили.

"У него был низкий пульс, на момент поступления в больницу упал до 50 ударов в минуту против 60-70 у человека обычно. Но угрозы это не представляет", – добавили в больнице.

Также мужчине сделали тест на коронавирус. Он оказался отрицательным. На следующий день, 19 октября, пациента уже выписали из больницы и он поехал домой.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пассажирский самолет, летевший из города Атырау в Нур-Султан, был вынужден совершить экстренную посадку из-за столкновения со стаей птиц.