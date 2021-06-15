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Во Львове директорам школ повысили зарплату до 1 тысячи долларов

Pixabay

Повышение зарплат коснется и директоров сельских школ, которые в этом году вошли в Львовскую территориальную общину

Во Львове директорам всех школ повысили зарплату до 27 тысяч гривен, что эквивалентно $1 тысяче. Об этом сообщает исполнительный комитет Львовского горсовета.

Отмечается, что повышение зарплат коснется и директоров сельских школ, которые в этом году вошли во Львовскую территориальную общину.

Всего во Львовской ОТГ 127 общеобразовательных школ.

Сейчас директора получают от 10 до 15 тысяч грн. Заработная плата будет повышена с 1 сентября. Для этого из городского бюджета выделят 15 млн грн, а в следующем году по плану будет выделено 45 млн грн.

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко отметил, что в этом году в городе объявят конкурсы на должность директора 44 школ.

"Мы видим во Львове успешные школы, которые излучают энергию, где стоят очереди из детей и родителей. А с другой стороны видим школы, где есть покой. Поэтому имея перед собой задачу найти лучших 44 претендента на директоров, мы должны им сказать, что вы будете иметь зарплату не менее 27 тысяч грн", — сказал мер города Андрей Садовый.

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Напомним, ранее мы писали, что Кабинет министров обнародовал Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы показал темпы роста среднемесячной зарплаты граждан. В 2024 году средняя зарплата украинца достигнет 19 тыс. гривен

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