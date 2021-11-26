Во Львове действие красной зоны карантина продлили до 13 декабря

Львовская ратуша на площади Рынок, д. 1 Львовский городской совет

Сейчас 605 больных COVID находится в городских медицинских учреждениях

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) продлила усиленный карантин в городе до 13 декабря. Об этом сообщил первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко в своем Facebook.

"Продлены действующие карантинные ограничения до 13 декабря. 605 больных COVID находится в городских медицинских учреждениях, Львов все еще находится в красной зоне", - отметил он.

Кроме того, городская комиссия вынесла предупреждение ряду развлекательных заведений за нарушение карантинных требований. Такие предупреждения получили: спорткомплекс "Евроспорт"; Eros show bar (площадь Рынок, 11); Custom lounge bar (ул. Братьев Рогатинцев, 37); Pulse Lounge bar&Karaoke (ул. Братьев Рогатинцев, 18) и кинотеатр Multiplex в ТРЦ Victoria Gardens.

Как известно, красный уровень эпидопасности предусматривает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

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Напомним, накануне сообщалось, что Государственная комиссия ТЭБ и ЧС оставила Львовскую область в красной зоне, несмотря на стабилизацию эпидемической ситуации. Об этом ходатайствовал Департамент здравоохранения Львовской ОГА. В регионе показатели действительно стали лучше, однако область имеет медленные тенденции и риски.