Во Львове демонтируют советскую звезду с серпом и молотом

Во Львове демонтируют советскую звезду Львівський портал

Бронзовая советская звезда была сделана в 70-е годы

Во Львове демонтируют советскую звезду с серпом и молотом, которая была установлена на Марсовом поле, что входит в состав музея-заповедника Лычаковское кладбище. Об этом сообщает Радио Свобода

"Второй день мы делаем демонтажные работы. Подняли домкратом звезду, тяжелая работа, потому что старый бетон, прочный, но она не была ничем другим прикреплена. Заберем бетон – и все", - рассказал журналистам работник Владимир Семин.

Отмечается, что бронзовая советская звезда была сделана в 70-е годы. Она весит около 1,5 тонны. Ее размеры – 3,6 на 3,6 метра.

"Мы демонтировали советскую звезду, а управление архитектуры должно разработать проект упорядочения комплекса", - сообщил директор музея-заповедника Лычаковское кладбище Михаил Нагай.

Во Львове демонтируют советскую звезду ТСН.ua

Подчеркивается, что стоимость демонтажа составляет около 400 тысяч гривен.

Советский символ доставят в музей "Территория террора".