home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Во Львове демонтируют советскую звезду с серпом и молотом

Во Львове демонтируют советскую звезду Львівський портал

Бронзовая советская звезда была сделана в 70-е годы

Во Львове демонтируют советскую звезду с серпом и молотом, которая была установлена на Марсовом поле, что входит в состав музея-заповедника Лычаковское кладбище. Об этом сообщает Радио Свобода.
 
"Второй день мы делаем демонтажные работы. Подняли домкратом звезду, тяжелая работа, потому что старый бетон, прочный, но она не была ничем другим прикреплена. Заберем бетон – и все", - рассказал журналистам работник Владимир Семин.
 
Отмечается, что бронзовая советская звезда была сделана в 70-е годы. Она весит около 1,5 тонны. Ее размеры – 3,6 на 3,6 метра.
 
"Мы демонтировали советскую звезду, а управление архитектуры должно разработать проект упорядочения комплекса", - сообщил директор музея-заповедника Лычаковское кладбище Михаил Нагай.
 
Во Львове демонтируют советскую звезду ТСН.ua

 
Подчеркивается, что стоимость демонтажа составляет около 400 тысяч гривен.
 
Советский символ доставят в музей "Территория террора".
 
 
Напомним, ранее мы писали, что Россия направила Украине ноту протеста из-за планов демонтировать советскую звезду на военном мемориале "Марсово поле" во Львове. 
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Сериал "Игра в кальмара" установил рекорд по количеству подписчиков Netflix "Игра в кальмара" захватила мир: Почему жестокие игры привлекают детей и как этому противостоять Сериал "Игра в кальмара" официально стал самым популярным на Netflix Netflix запустил локализованный сервис с интерфейсом на украинском языке

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект