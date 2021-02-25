В Ивано-Франковске больница перестала принимать больных СOVID-19. Нет кроватей
Ограничение будет действовать минимум до второго марта
Центральная городская больница Ивано-Франковска перестала принимать на госпитализацию пациентов с коронавирусом из-за отсутствия свободных койко-мест. Об этом сообщили на Facebook-странице больницы.
Отмечается, что ограничение будет действовать с 25 февраля по второе марта.
Напомним, в Ивано-Франковской области одна из самых сложных ситуаций с распространением коронавируса. Недавно из-за резкого увеличения количества больных в регионе ввели красную зону карантинных ограничений, особый режим въезда / выезда и развернули карантинные блокпосты.
Также несколько дней назад в одну из больниц Ивано-Фраанковской области впервые с начала пандемии коронавируса поступили тяжелые кислородозависимые дети. Главный врач учреждения спрогнозировала, что из-за мутации вируса новая волна эпидемии будет тяжелой.