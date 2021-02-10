ГИА в формате ВНО: в МОН разъяснили, как регистрироваться студентам колледжей, техникумов и профтехов

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В этом году ГИА состоит из четырех предметов

Министерство образования и науки разъяснило процедуру регистрации на ГИА в формате ВНО для лиц, которые, обучаясь в профтехах, колледжах и техникумах, завершают получение полного общего среднего образования и не планируют поступать в учреждения высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Если ученик профтеха, студент колледжа или техникума завершает получение полного общего среднего образования, а следовательно составляет государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ВНО, и НЕ планирует в 2021 году поступать в заведения высшего образования, то при регистрации он должен указать об этом в соответствующих полях", - говорится в сообщении.

Кроме этого, регистрируясь на ГИА по математике или иностранному языку, нужно выбрать уровень изучения предмета, поскольку от этого будет зависеть сложность задач на тестировании и количество времени, отведенного на их выполнение.

В МОН отметили, что чаще всего именно выпускники профтехов, студенты колледжей и техникумов имеют уточняющие вопросы относительно правильности регистрации, поскольку вместе с профессией осваивают школьную программу и получение свидетельства о полном общем среднем образовании часто приходится на этап, когда они еще не завершили обучение по выбранной специальности.

Как отмечается, в этом году государственная итоговая аттестация для тех, кто получает полное общее среднее образование, состоит из 4 предметов:

украинского языка;

математики;

истории Украины или иностранного языка (по выбору);

истории Украины, иностранного языка, биологии, географии, физики, химии (по выбору).

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В министерстве отметили, что действия участника "ГИА в форме ВНО" зависят от того, планирует ли ученик/студент поступать в учреждение высшего образования. В ситуации, если он завершает учебу на квалифицированного рабочего или профессионального младшего бакалавра и продолжает учиться в профтеху или колледже и не поступает в учреждения высшего образования, нужно проставить галочку возле поля "Не получать", что означает, что его результат не будут вычислять по 200-балльной шкале ВНО.

В случае, когда ученик завершает обучение на квалифицированного рабочего или профессионального младшего бакалавра и планирует в этом же году поступать в учреждение высшего образования, то он выбирает, на каком уровне изучал математику или иностранный язык (профильный или стандарт) и ставит галочку возле поля "Получить (поступление в ЗВО)" в колонке "Результаты по шкале 100-200 баллов".

Узнать, на каком уровне изучается предмет – профильном или стандарте – участник ГИА может у преподавателя или администрации заведения, где учится.

Напомним, с 1 февраля в Украине началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО).