Как подать апелляционное заявление на ВНО: Основные правила оформления и сроки рассмотрения

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Украинские абитуриенты могут обжаловать порядок проведения тестирования, его результаты, и отказаться от участия в нем

Украинские абитуриенты могут подать апелляционное заявление о проведении Внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

"В порядке проведения внешнего независимого оценивания и мониторинга качества образования предусмотрена возможность подачи участниками апелляционных заявлений относительно:

отказов в регистрации для участия во внешнем независимом оценивании;

нарушения во время проведения внешнего независимого оценивания в пункте его проведения, что может повлиять на объективность результата внешнего независимого оценивания;

результатов внешнего независимого оценивания или решения о его аннулировании", - говорится в сообщении.

Как отмечается, рассмотрением заявлений занимается апелляционная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования.

При этом добавляется, что в течение четырнадцати календарных дней со дня завершения регистрации можно подать апелляционное заявление об отказе в регистрации для участия во внешнем независимом оценивании. Его рассмотрят в течение 10 рабочих дней с момента подачи.

"Заявление об отказе в регистрации должно быть заверено личной подписью заявителя и должно подаваться вместе с уведомлением регионального центра об отказе в регистрации, а также комплектом регистрационных документов, по результатам рассмотрения которых лицу было отказано в регистрации", - заверили в УЦОКО.

Кроме этого, можно подать апелляционное заявление относительно неправильного отсчета времени, отведенного на выполнение сертификационной работы, действий или бездействия работников пункта ВНО, которые негативно повлияли на качество выполнения сертификационной работы и тому подобное.

"Рассмотрение таких апелляционных заявлений о нарушении процедуры осуществляют регламентные комиссии при региональных центрах оценивания качества образования в течение 3 рабочих дня с учетом дня их поступления. Региональный центр информирует участника о принятом апелляционной комиссией решении не позднее следующего рабочего дня после его получения", - отметили в ведомстве.

При этом добавляется, что поступающий имеет право обжаловать и полученные результаты ВНО.

"Такое заявление подают в Украинский центр в течение 5 календарных дней с учетом дня официального объявления результатов внешнего независимого оценивания по определенному учебному предмету (сессии). Дату подачи заявления определяют по оттиску штемпеля отправления на почтовом конверте. Апелляционная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования рассматривает заявление в течение 15 календарных дней с учетом дня его поступления", - пояснили в УЦОКО.

Для этого нужно в заявлении внести следующие данные:

фамилия, имя и отчество заявителя;

паспортные данные;

место проживания;

контактный телефон;

название предмета, по которому проводилось ВНО;

результат прохождения ВНО, который оспаривается.

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Ранее сообщалось, что основная сессия ВНО-2021 пройдет с 21 мая по 15 июня. Первым предметом, который будут сдавать украинские абитуриенты, станет химия.