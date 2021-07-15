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ВМС Украины получили первый турецкий ударный беспилотный комплекс

ВМС Украины получили первый турецкий ударный беспилотник wikimedia

Сейчас проводятся окончательные приемочные испытания

Военно-морские силы Украины наконец получили первый турецкий ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2. Об этом сообщает Facebook Министерства обороны.

Сейчас проводятся окончательные приемочные испытания.

"Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей; возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", - отметил министр обороны Андрей Таран.

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Напомним, ранее мы писали, что Украина готова применить турецкие беспилотники Bayraktar только в том случае, если Российская Федерация начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку.

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