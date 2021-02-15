Власти ограничили доступ журналистов закрытых телеканалов к Раде, потому что именно они задают острые вопросы, - Шарий

Анатолий Шарий 112.UA

Блогер подчеркнул, что на Западе решение о закрытии телеканалов никто и никогда не принял бы

Власти действующего президента Украины Владимира Зеленского ограничили доступ журналистов телеканалов ZIK, NewsОne и "112 Украина" в Верховную Раду, потому что именно они задают ей острые вопросы.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" заявил украинский блогер и политик Анатолий Шарий.

"Относительно запрета, снятие аккредитации, я вам должен сказать, что в Верховной Раде ползают настоящие существа, маргиналы, которые не имеют ничего общего с журналистикой в целом. Они представляют себя какими-то изданиями, однажды вышла газета какая-то, вот они уже от этой газеты. Но я считаю, что это полный такой наезд, чтобы не задавать острых вопросов. Вот посмотрите, что заявила Богуцкая. Она говорит, что тарифы, на самом деле, повышались только благодаря телеканалам Медведчука. То есть вот на этих трех каналах рассказывали о повышении телеканалов, вот они и повышались", – отметил Анатолий Шарий.

Он также напомнил заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака по поводу того, что рейтинг президента Зеленского падает вследствие деятельности оппозиционных телеканалов. Шарий подчеркнул, что в Европе критику власти никто не называет экстримизмом, там адекватно на нее реагируют.

"Однако украинская власть вышла уже настолько за рамки того же Запада. На самом деле, очень долго там опускали глаза, старались не замечать, но сейчас они стали уже совсем сумасшедшими. Ведь критика власти во всех странах существует. Критикуют правительство, критикуют президента и это нормально. А когда Ермак говорит, что падает рейтинг, то, может быть, запретите критику?! Введите уголовное наказание за критику власти и все, тогда все станет на свои места", – акцентировал Анатолий Шарий.

Как известно, народный депутат от партии Голос Роман Лозинский заявил, что у журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK необходимо лишить аккредитации на работу в Верховной Раде.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы в свою очередь расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию телеканала ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.