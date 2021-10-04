Власть введет очередной локдаун в Украине, чтобы показать свою силу, - эксперт
По его словам, есть две причины, по которым такое решение будет ей выгодным
Экономический эксперт Юрий Атаманюк заявил, что власть введет очередной локдаун в Украине, чтобы показать свою силу. Об этом говорилось в эфире "Першого Незалежного".
"Вот будет локдаун, все идет к локдауну. Он выгоден по двум причинам. Первая причина: уменьшить расходы на соцкультбыт, потому что закрыли государственные школы - не надо их отапливать, закрыли университеты – не надо их отапливать. А вторая: это показуха сильной власти, которая вот что-то делает, поэтому и будет локдаун. Химзавод уже сказали, что будет как с Одесским припортовым заводом, а это Сумыхимпром, это Ровнохимпром, это Винницкий химзавод, это Черкассыхимпром, а на каждом заводе 3 тис. и более работников.
У людей просто безнадега, хочется кричать. Никто не дает пути решения действующих проблем и в этот момент мы видим, что устраивается банкет в Трускавце", - отметил эксперт.
Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко оценил возможность введения локдауна в стране и сказал, что об этом речь пока не идет.
По его словам, говорить о том, что страна приближается к красному уровню - рано.