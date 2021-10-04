Власть введет очередной локдаун в Украине, чтобы показать свою силу, - эксперт

Экономический эксперт Юрий Атаманюк Фото из открытых источников

По его словам, есть две причины, по которым такое решение будет ей выгодным

Экономический эксперт Юрий Атаманюк заявил, что власть введет очередной локдаун в Украине, чтобы показать свою силу. Об этом говорилось в эфире "Першого Незалежного".

"Вот будет локдаун, все идет к локдауну. Он выгоден по двум причинам. Первая причина: уменьшить расходы на соцкультбыт, потому что закрыли государственные школы - не надо их отапливать, закрыли университеты – не надо их отапливать. А вторая: это показуха сильной власти, которая вот что-то делает, поэтому и будет локдаун. Химзавод уже сказали, что будет как с Одесским припортовым заводом, а это Сумыхимпром, это Ровнохимпром, это Винницкий химзавод, это Черкассыхимпром, а на каждом заводе 3 тис. и более работников.

У людей просто безнадега, хочется кричать. Никто не дает пути решения действующих проблем и в этот момент мы видим, что устраивается банкет в Трускавце", - отметил эксперт.

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Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко оценил возможность введения локдауна в стране и сказал, что об этом речь пока не идет.

По его словам, говорить о том, что страна приближается к красному уровню - рано.