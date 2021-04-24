Власть пользуется своим положением, чтобы закрыть рты всем неугодным: Ольга Шарий об ограничении YouTube "112 Украина", NewsОne и ZIK в Украине

Ольга Шарий Фото из открытых источников

Украинская власть пользуется своим положением и абсолютно незаконно пытается закрыть рты тем, кто ей неугоден. "112 Украина", NewsОne и ZIK, вещание которых ограничил YouTube, должны добиваться справедливости в судах.

Об этом во включении на "Першому Незалежному" заявила блогер и журналист Ольга Шарий.

"В государстве сейчас беспредел, президент - беспредельщик. Поэтому, что нам в очередной раз удивляться, мы должны бороться. Как бороться, создать еще один YouTube-канал, потому что мой подход такой, я смотрю на мир так, что невозможно закрыть рот в ХХI столетии журналистам, телеканалам. То есть они пытаются, и, безусловно, есть какие-то законные методы, которыми можно воздействовать на то, чтобы вернуться обратно в эфир", - сказала Шарий.

Журналист утверждает, для восстановления справедливости и отстаивания прав каналам, к которым применили ограничения, нужно связываться с YouTube.

"Вот я весь день думала, на каком основании блокирует YouTube. На основании того, что ввели санкции против Тараса Козака? А как доказано, что YouTube каналы имеют отношение к Тарасу Козаку? Поэтому, я все вот эти моменты не могу понять, потому что я такого беспредела не видела", - заявила блогер.

По ее словам, каналам нужно искать правосудия на территории Европы и США, где судебная система работает, как надо.

"Это абсолютно беззаконно и за эту законность надо бороться именно на территории Европы, США, где располагается Google, YouTube, или Google в Ирландии располагается, вот там надо бороться… На данный момент украинская власть пользуется своим положением для того, чтобы закрывать всем рты, а искать справедливость нужно именно на территории Европы, потому что там все-таки суды работают", - подытожила Шарий.

Напомним, ранее "Перший Незалежний" расширил свое вещание еще на три YouTube-площадки и призвал всех распространять трансляцию телеканала на своих YouTube-аккаунтах.

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Онлайн-трансляция:

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Онлайн-трансляция:

Отметим, что ряд пользователей из Украины столкнулись с недоступностью YouTube-каналов "112 Украина", NewsOne и ZiK. Это связано с тем, что YouTube лишил украинских пользователей доступа к этим каналам из-за ежедневных запросов от Офиса президента Украины.