Власть "дерибанит" государственные деньги, – Корнейчук о вакцинации от COVID-19

Украина ждет незначительного количества доз индийской вакцины, чтобы хотя бы начать вакцинацию Фото из открытых источников

Идет "распил" бюджетных средств, говорит эксперт

Власть в Украине в последние годы "дерибанит" государственные деньги, и не важно, как это называется – "Коронавирусный фонд", "Большое строительство", "строительство мостов" или вакцинация от коронавируса.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" – заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

Гость студии, комментируя ситуацию с вакцинацией украинцев от коронавируса, заявил, что власть злоупотребляет, в частности, и в этой сфере.

"Все, что делает власть в последние несколько лет, она занимается тем, что дерибанит государственные деньги, и не имеет значения, как это и под что называется. Это может у них называться "Коронавирусный фонд", там дерибанятся деньги, это может быть "Большая стройка", это может быть новая схема, которую они сейчас выстраивают в Офисе президента, как большое строительство мостов. Как они теперь нам начинают расказывать, они будут помогать местным властям мосты строить... Но опять же, под это пойдут миллионы денег. Вакцина - то же самое", - сказал Дмитрий Корнейчук.

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Эксперт риторически поинтересовался, где вакцина от коронавируса китайского производства, за которую Украина сделала полную предоплату.

"Я напоминаю: сейчас мы обсуждаем индийскую вакцину, которая пришла, а где китайская вакцина, за которую мы заплатили? Уже про нее все забыли, а я напомню, что первой должна была придти китайская вакцина, на которую перечислили 100% предоплату - миллиард гривень. Про это уже никто не говорит, все замяли", – констатировал эксперт.

Дмитрий Корнийчук отметил, что о стоимости вакцин, которые закупает Украина, ничего не известно.

"Я говорю о том, что все, что делает власть, это просто распил бюджетных денег. Мало того, даже при этом распиле денег, где они пытаются украсть 99% выделяемых, в итоге они даже вакцину в должном количестве хотя бы для вида не могут довести", – резюмировал гость студии.

Напомним, 23 февраля в "Борисполь" прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India.

Украина стала единственной европейской страной, которая закупила CoviShield в Индии. Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшельские острова, Мьянма и Непал получили этот препарат бесплатно.

Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, в Украине 24 февраля начнется вакцинация населения от коронавируса. В первую очередь прививки получат медики, оказывающие помощь больным COVID-19.