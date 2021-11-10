"Власть далека от народа": Что думают украинцы о росте цен и отказе от антикризисного плана Медведчука

Эпоха бедности закончилась, поэтому, будьте добры, платите больше. В течение года в Украине ощутимо подорожало мясо, и об этом наконец заговорили не только обычные граждане, но и Госслужба статистики. По официальным данным Госстата, с конца прошлого года и по сентябрь текущего курятина в стране подорожала аж на 25%, говядина - на 20%, а свинина - на 7%. Если к чисто мясной инфляции добавить уровень роста цен на сахар, масло, молочные продукты и хлеб, то картина получится не совсем утешительная. А увеличились ли за последние 10 месяцев доходы украинцев? Об этом они рассказали в эфире программы "Чуємо кожного".

"Зарплата немного увеличивается, но цены растут гораздо быстрее", - жалуется житель Краматорска.

"Надо этой власти как-то образумиться и стать ближе к людям. Просто увидеть жизнь простых людей, зайти в дома, открыть холодильники, спросить о здоровье, на все ли хватает денег. А так нынешняя власть очень далека от народа", - отмечает уроженка Краматорска.

"Можно ли прожить на 2200 грн? Заплатить квартплату, купить таблетки и еду? Нет конечно. Всегда хожу по магазину и смотрю, где и что дешевле купить", - уточнила жительница Кропивницкого.

"Экономическая ситуация в стране плохая: доходы остались в том же состоянии, а инфраструктура не улучшается", - подчеркивает киевлянка.

"Зарплаты растут только по телевизору. Я вот смотрел, что средняя зарплата по Запорожской области - 14 тыс. грн, но такого у нас нет, дайте посмотреть, где такие зарплаты. Одни получают 60-70 тыс. грн, а другие - по 6 тыс. грн", - добавляет уроженец Кропивницкого.