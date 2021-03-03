Власть будет пытаться переломить через колено и Верховный суд: Кива о рассмотрении дела о закрытии телеканалов

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Нам не стоит ожидать справедливого и реалистичного решения Верховного суда Украины о закрытии оппозиционных телеканалов.

Об этом в эфире программы "Украинский формат" на телеканале "Перший Незалежний", заявил народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

"Ситуация с Верховным судом – его Зеленский сегодня хочет переключить и получить контроль. Мало того, контроль он хочет не только получить личный, а хочет передать этот контроль псевдопартнерам, колонизаторам, тем, которые спускают директивы относительно того, как им будет легче контролировать свою колонию Украина. И вот судебная система для них – это еще один шаг к контролю и управлению над нашей страной", – отметил Илья Кива.

Поэтому, добавил политик, если к моменту рассмотрения дела о закрытии телеканалов Верховный суд переломают "через колено", а власть сделает для этого любые действия и приложит к этому все свои усилия, то тогда справедливости ждать не стоит.

"И говорить о каком-то реалистичном, справедливом решении суда и рассчитывать на него нам не стоит", – подчеркнул Илья Кива.

Как сообщали, Верховный суд открыл производство по нескольким искам от телеканалов, на которые наложены санкции согласно решению СНБО. Это решение ввел в действие президент указом от 2 февраля.

Производство открыто по трем искам компаний: ООО "Новости 24 часа" (NewsОne), ООО "Лидер ТВ" и ООО "Новый формат ТВ" (телеканал "112 Украина").

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Но буквально час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.