Владимир Семиноженко: Для масштабных реформ в науке нужны законодательные изменения, которые бы создавали национальную инновационную инфраструктуру

Владимир Семиноженко Фото из открытых источников

Проблема реформирования НАНУ, как составляющая часть реформ в научно-технической и инновационной сфере, не теряет своей актуальности и во время нынешнего кризиса. И результаты одной из реформ, действительно позитивных, мы сейчас можем наблюдать в Академии наук. Об этом заявил академик НАНУ Владимир Семиноженко, передает NewsOne.

"В ноябре 2018 года, благодаря поддержке бюджетного комитета ВРУ, фракций "Батькивщины" и "Радикальной партии", нам удалось провести через ВРУ крайне важное изменение к Бюджетному кодексу, благодаря которому так называемые госдивиденды, начисляемые предприятиям опытно-промышленной базы Академии, направляются целевым образом на развитие их технологической базы, заказы научно-технологических разработок у академических институтов, что дает возможность внебюджетного финансирования нужных для реального сектора экономики разработок. Например, в 2020 году такая возможность дополнительного финансирования составила до 35 млн грн. Это, конечно, не тот масштаб, который оказал бы существенное влияние на конкретные разработки для рынка, но уж точно позволяет поддержать организации НАНУ, нацеленные на конкретный результат", - отметил он.

По его словам, к большому сожалению, прибыльность предприятий, от которой зависит размер такого целевого финансирования, с каждым годом уменьшается.

"Например, в 2020 году эти показатели оказались заметно ниже показателей 2019. Поэтому только целевым расходованием госдивидендов сейчас не обойтись. Для реальных масштабных реформ нужно готовить пакет законодательных изменений, которые бы стимулировали инновации, освобождали бы от налогообложения средства предприятий, направляемые на научно-технические разработки, и в целом создавали бы национальную инновационную инфраструктуру", - указал Семиноженко.

Он уточнил, что упомянутые изменения в Бюджетный кодекс были приняты на пять лет (до 2023 года включительно).

"Они уже показали свою эффективность. Поэтому если прошлый состав Парламента сделал такой полезный шаг, то разумно было бы новому составу ВРУ принять эти изменения как постоянную норму", - добавил академик НАНУ.