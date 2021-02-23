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Витренко выступил за возврат единой квитанции за газ

Юрий Витренко Facebook/Юрий Витренко

В планах также изменить принципы формирования тарифов

Министерство энергетики рассматривает возможность возврата единой платежной квитанции, в которой будет указана оплата за потребленный газ и за его распределение. Об этом 22 февраля вечером сообщил и. о. министра энергетики Юрий Витренко в Facebook

"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей – это переход на одну платежку за газ и распределение, при этом, чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше, чем тарифы в других регионах", – написал Витренко.

По его словам, министерство также рассматривает возможность введения ограничений наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках. Кроме того, планируют изменить принципы формирования тарифов. Витренко убежден, что это поможет снизить цены для потребителей.

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"Чтобы потребители были уверены, что на них не перекладывают неэффективность работы операторов сетей и чтобы деньги не изымались, а вкладывались в повышение качества и надежности поставок газа, тепла, электроэнергии", – отметил исполняющий обязанности министра.

При этом он добавил, что Минэнергетики должно решить вопрос с объемами ресурса, который выставляют на энергорынки государственные компании, однако подробности этого не уточнил. 

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Напомним, недавно Витренко сообщил, что жители Украины получат платежки за газ со сниженной ценой в марте, а новый тариф начнет действовать с февраля 2021 года. 

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