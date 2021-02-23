Витренко выступил за возврат единой квитанции за газ

Юрий Витренко Facebook/Юрий Витренко

В планах также изменить принципы формирования тарифов

Министерство энергетики рассматривает возможность возврата единой платежной квитанции, в которой будет указана оплата за потребленный газ и за его распределение. Об этом 22 февраля вечером сообщил и. о. министра энергетики Юрий Витренко в Facebook.

"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей – это переход на одну платежку за газ и распределение, при этом, чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше, чем тарифы в других регионах", – написал Витренко.

По его словам, министерство также рассматривает возможность введения ограничений наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках. Кроме того, планируют изменить принципы формирования тарифов. Витренко убежден, что это поможет снизить цены для потребителей.

"Чтобы потребители были уверены, что на них не перекладывают неэффективность работы операторов сетей и чтобы деньги не изымались, а вкладывались в повышение качества и надежности поставок газа, тепла, электроэнергии", – отметил исполняющий обязанности министра.

При этом он добавил, что Минэнергетики должно решить вопрос с объемами ресурса, который выставляют на энергорынки государственные компании, однако подробности этого не уточнил.

Новости по теме: Витренко: Украина и Россия подписали контракт на транзит

Напомним, недавно Витренко сообщил, что жители Украины получат платежки за газ со сниженной ценой в марте, а новый тариф начнет действовать с февраля 2021 года.