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Витренко еще летом предупреждал Кабмин о критической ситуации с газом, - источник

Юрий Витренко Facebook/Юрий Витренко

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко еще летом пытался предупредить Кабинет министров Украины о дефиците газа в стране.

В то же время министр Кабмина Украины Олег Немчинов скрыл аналитическую записку Витренко от правительства Украины. Об этом сообщает телеграм-канал "Шептун".

Так, в обнародованной записке идет речь о том, что уже по состоянию на 1 июля состояние обеспечения природным газом бытовых потребителей и предприятий теплокоммунэнерго - критическое. 

На момент обнародования записки, по словам Витренко, цена на природный газ на европейских торговых площадках достигала 400 долл. за 1 тыс. куб. м (по состоянию на 15 октября цена составляет уже 1247 долл.).

Также в записке он отмечает, что импортирование природного газа в значительных объемах в условиях роста его стоимости в Европе неминуемо приведет и к росту цены для потребителей в Украине. Кроме того, кризис неплательщиков на рынке газа приведет к росту долгов всех участников рынка. 

В записке также отмечены причины сложившейся кризисной ситуации, пути для ее решения и возможные прогнозы на ближайшие два квартала. 

Напомним, цены на газ растут на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы. 
 
В начале октября Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища (ПХГ). 
 
В то же время в начале сентября глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина накопила в своих подземных хранилищах газа (ПХГ) запасов больше, чем планировал Кабмин, - до 19 млрд куб. м.
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