Visa запустила сервис денежных переводов по номеру телефона

Карты Visa и Mastercard Фото из открытых источников

Сейчас такая возможность доступна только для клиентов Таскомбанка, А-Банка и Приватбанка

Платежная система Visa запустила сервис денежных переводов по номеру телефона. Об этом сообщает прессслужба Visa.

Отныне для того, чтобы осуществить перевод по телефону, клиент должен зайти в приложение своего банка в раздел "Переводы по номеру телефона, выбрать нужный контакт из списка, ввести сумму и подтвердить перевод.

Отмечается, что для того, чтобы получить перевод, в разделе "Переводы по номеру телефона" нужно включить возможность получения.

Сейчас сервис доступен только для клиентов Приватбанка, Таскомбанка и А-Банка.

По информации "НВ" в Приватбанке заявили, что перевод происходит через международную сеть Visa Direct, где привязка номера карты к номеру телефона сохраняется как защищенный токен.

В банке также отметили, что это делает переводы еще более безопасными.

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Напомним, ранее мы писали, что Национальный банк Украины повышает уровень информационной безопасности и киберзащита в сфере перевода средств. С целью усиления надежности и эффективности работы платежных систем регулятор устанавливает четкие требования к участникам платежного рынка.