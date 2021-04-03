Винницкая область усилила карантин: Что будет запрещено

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Всех школьников переводят на дистанционное обучение, а театры, кинотеатры начинают

В Винницкой области с 3 по 12 апреля будут действовать усиленные карантинные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Винницкой областной государственной администрации.

В частности, в области будет действовать запрет на:

проведение всех массовых развлекательных спортивных, рекламных и других мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без участия зрителей;

проведение культурных массовых мероприятий;

прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры и прием посетителей иными субъектами деятельности в сфере культуры;

прием детей в детские учреждения оздоровления и отдыха;

деятельности культовых сооружений и помещений, обустроенных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров здания или помещения;

проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;

посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ее соискателями, в том числе учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.

Кроме этого, руководителям структурных подразделений областной государственной администрации, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности рекомендуют перевести работников в режим дистанционной (удаленной) работы.

"Вместе с тем, Главному управлению Национальной полиции в Винницкой области совместно с Главным управлением Госпродпотребслужбы в Винницкой области поручено усилить, в пределах компетенции, меры государственного надзора за выполнением субъектами хозяйствования временных рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной болезни, утвержденных постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины", - говорится в сообщении.

Следовательно, деятельность субъектов хозяйствования будет временно прекращена в случае:

отсутствия маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между посетителями не менее 1,5 метра, в т. ч. перед входом в помещение заведения;

отсутствия обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, в частности защитными масками или респираторами, закрывающими нос и рот, и не осуществляется надлежащий контроль за их использованием;

обслуживание покупателей без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

отсутствия обеспечения централизованного сбора использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры (урны).

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Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 31 марта, в Украине только в 4 областях не превышен эпидпорог коронавируса. А именно: в Херсонской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях.