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Винница вводит некоторые карантинные ограничения красного уровня

Фото из открытых источников

Они предусматривают ограничение работы спортзалов и учреждений культуры

В Виннице из-за стремительного увеличения количества новых больных коронавирусом усиливают карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета. 

"Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19 в Винницкой городской территориальной общине дополнительно к противоэпидемическим мероприятиям оранжевого уровня, предусмотренным постановлением Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 г. № 1236 (с изменениями), в Виннице вводятся карантинные ограничения красного уровня о запрете на проведение любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры", - говорится в сообщении.

По решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, также запрещается прием клиентов в фитнес-центрах и бассейнах.

Ограничения начнут действовать уже с 13 марта. 

Винницкая городская рада

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Напомним, что в Виннице из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе школьники ранее ушли на каникулы. Их перенесли на 2 недели раньше. 

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