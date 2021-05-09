Виктор Медведчук: Мы ведем борьбу за сохранение исторической памяти, за сохранение той славы, которую добыли наши предки

Виктор Медведчук Скриншот с видео

Мы ведем борьбу за сохранение исторической памяти, за сохранение той славы, которую добыли наши предки. Об этом на "Першому Незалежному" по случаю празднования 76-й годовщины с Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Действительно светлый праздник. Это праздник наших ветеранов, это праздник нашего народа, это праздник славы той победы, которую 76 лет тому назад добыли в боях, кровопролитных боях, добыли представители Украины, других союзных республик. Это победа советского народа. И мы чтим память героев, мы чтим память героизма тех, кто трудился и ковал победу в тылу.

Мы как "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия, которая чтит героизм Великой Отечественной войны год тому назад пообещали создать общественное движение "Украинский фронт защиты национальной памяти", защиты истории, в том числе и Великой Отечественной войны. И мы создали это движение. Оно сегодня актуально тем, что мы ведем борьбу за сохранение исторической памяти, за сохранение той славы, которую добыли наши предки и которую мы должны чтить не только в эти годы, а в веках", - сказал Медведчук.