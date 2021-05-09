Виктор Медведчук: Мы ведем борьбу за сохранение исторической памяти, за сохранение той славы, которую добыли наши предки
Мы ведем борьбу за сохранение исторической памяти, за сохранение той славы, которую добыли наши предки. Об этом на "Першому Незалежному" по случаю празднования 76-й годовщины с Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Действительно светлый праздник. Это праздник наших ветеранов, это праздник нашего народа, это праздник славы той победы, которую 76 лет тому назад добыли в боях, кровопролитных боях, добыли представители Украины, других союзных республик. Это победа советского народа. И мы чтим память героев, мы чтим память героизма тех, кто трудился и ковал победу в тылу.
Мы как "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия, которая чтит героизм Великой Отечественной войны год тому назад пообещали создать общественное движение "Украинский фронт защиты национальной памяти", защиты истории, в том числе и Великой Отечественной войны. И мы создали это движение. Оно сегодня актуально тем, что мы ведем борьбу за сохранение исторической памяти, за сохранение той славы, которую добыли наши предки и которую мы должны чтить не только в эти годы, а в веках", - сказал Медведчук.