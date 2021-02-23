Видео дня: Украинские разработчики создали первый в мире электромобиль-амфибию

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Авто могло держаться на воде и прошло успешное тестирование на Днепре

В Украине создали первый в мире электромобиль-амфибию для военных Storm. Ее модель разработал и изготовил конструктор, кандидат технических наук Украины Александр Кузнецов и его команда. Об этом сообщается на сайте Highlandsystems.me.



Как отмечается, транспортное средство начали создавать в Киеве два года назад, авто могло держаться на воде и прошло успешное тестирование на Днепре.



Впрочем, из-за нехватки технической и экономической возможности, чтобы создать полноценный образец, команда разработчиков переехала в ОАЭ и в партнерстве с оборонной компанией Streit Group за пять месяцев был собран образец.

Storm может развивать скорость на песке до 140 км/ч и работает без остановок от 18 до 36 часов. Подзарядка электрического аккумулятора в дороге обеспечивает дизельный генератор. Машина может ехать по воде и выдерживать волну в 1,5 м.

"На автомобиле броня финского производства. Амортизаторы, выдерживающие нагрузку 65 тонн, мы заказали в Австралии. Электробатарею по нашим чертежам изготовили в Китае на том же заводе, где производят аккумуляторы для Tesla. Компания в Шардже для нас изготовила на заказ резиновые гусеницы, прочные и более удобные в эксплуатации, чем имеющиеся аналоги", – отметил Кузнецов.

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