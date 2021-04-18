Ветераны ВОВ передали "Благотворительному фонду защиты свободы слова" письмо с войны и фронтовую газету

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В ходе пресс-конференции по случаю создания "Фонда защиты свободы слова" ветеран‚ участник боевых действий Великой Отечественной войны Романчикова Александра Ивановна передала в Фонд защиты свободы слова фронтовую газету "Красное знамя" от 9 мая 1945 года.

Александра Ивановна отметила, что таким образом хочет напомнить не только о важности свободы слова для современного человека, но и о временах, когда честь, достоинство и чувство долга ценились превыше всего.

"Я хочу в Фонд свободы слова передать самое дорогое‚ что у меня осталось - это газета "Да здравствует наша победа"‚ в которой заложен такой глубокий смысл свободы слова. Хочу передать вам эту большую ценность. Берегите и передавайте следующим поколениям! Пусть они гордятся этой памятью" — сказала она.

A генерал-майор в отставке‚ участник боевых действий Великой Отечественной войны и последний разведчик Украины Кузовенко Владимир Федорович передал письмо товарища времён той страшной войны — чтобы все мы сегодня помнили, как это важно для людей всех поколений — знать правду.

Владимир Федорович в 16 лет пошел в армию, после танкового училищам. Вызывал огонь на себя и был ранен. "Письмо от моего товарища Фонду защиты слова" - добавил он.

Напомним, в воскресенье, 18 апреля, в пресс-центре Golos.ua проходит пресс-конференция по случаю создания "Фонда защиты свободы слова".

Создание Фонда - инициатива украинского политика, журналистки и писательницы, народного депутата Украины V, VI и VII созывов, экс-председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Анны Герман.