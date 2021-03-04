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Весенний призыв-2021: В ВСУ рассказали, где будут служить срочники

Фото из открытых источников

Весенний призыв будет проходить в апреле-июне

Весной на срочную службу планируют призвать более 14 тыс. граждан, которые будут служить во всех военных частях. Об этом заявил временный исполняющий обязанности начальника управления организации комплектования рядовым и сержантским составом Главного управления персонала J1 ГШ ВСУ Владимир Еременко, сообщает АрмияInform

"Весной планируют призвать на срочную военную службу более 14 тысяч юношей, из них для ВСУ – 6500, НГУ – 4646, ГПСУ – 2500, ГОСТА – 600", - отметил Еременко.

Он также уточнил, что объем расходов, предусмотренных для проведения призыва на срочную военную службу на 1 призывника, составляет 5 244 грн, из которых 4 540 грн – для выплаты денежной помощи призывникам. 

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Еременко подчеркнул, что срочники будут служить во всех воинских частях, их не будут привлекать к выполнению задач в районе проведения ООС. Они будут выполнять вспомогательные функции в пунктах постоянной дислокации, нести службу для обеспечения жизнедеятельности воинской части.

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Напомним, всего в 2021 году в ряды Вооруженных сил Украины для прохождения военной службы планируют призвать 32 тысячи украинцев.

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