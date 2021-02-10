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Весь коронавирус в мире можно поместить в банку из-под колы, – математик

Фото из открытых источников

Диаметр SARS-CoV-2 в среднем составляет около 100 нанометров

Британский математик из Университета Бата Кот Йейтс вычислил, что банки из-под колы объемом 0,33 л хватило бы, чтобы вместить туда все частицы коронавирус, который сейчас циркулирует в мире. Об этом сообщает Sky News.

По подсчетам эксперта, в мире одновременно существует около двух квинтиллионов - или два миллиарды миллиардов частиц коронавирус SARS-CoV-2.

Математик рассказал, что в процессе подсчетов использовал диаметр SARS-CoV-2 – в среднем это около 100 нанометров, а затем вычислил объем сферического вируса.

Йейтс отметил, что даже если учесть белковые шипы вируса и тот факт, что сферические частицы будут оставлять пробелы, если их сложить друг к другу, общее количество вируса будет все равно меньше, чем может вместить банка колы объемом 0,33 л.

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Ранее сообщалось, что управление по санитарному надзору за качеством медикаментов Соединенных Штатов Америк выдало екстренное разрешение на использование коктейля на основе антител от компании Eli Lilly для лечения коронавируса COVID-19.

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