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Вертолет NASA Ingenuity совершил восьмой и самый продолжительный полет над Марсом

Фото из открытых источников

Аппарат пробыл в воздухе 77,4 секунды и пролетел 160 метров

Мінігелікоптер Ingenuity Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) совершил восьмой полет в воздухе Марса, который стал самым длинным с начала его миссии. Об этом сообщает Space.com.

Согласно сообщению, во время полета, который состоялся 21 июня, аппарат пробыл в воздухе 77,4 секунды и пролетел 160 метров. После этого он сел примерно в 134 метрах от марсохода Perseverance.

К слову, Ingenuity изначально был разработан для полета всего пять раз, однако, его успехи побудили NASA расширить миссию и экспериментировать с большими полетами. Тогда как первые полеты вертолета начинались и заканчивались в том самом месте, которое назвали "Полем братьев Райт", минигеликоптер сейчас перелетает с одной новой площадки на другую.

Новости по теме: Марсоход Perseverance начал движение к месту проведения своей первой миссии, - NASA

Напомним, в мае марсоход Perseverance вошел в историю как первый космический аппарат, записавший звуки другого космического корабля на другой планете. Так, Perseverance использовал один из двух микрофонов, чтобы послушать, как вертолет Ingenuity совершил свой четвертый полет.

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