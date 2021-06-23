Вертолет NASA Ingenuity совершил восьмой и самый продолжительный полет над Марсом

Аппарат пробыл в воздухе 77,4 секунды и пролетел 160 метров

Согласно сообщению, во время полета, который состоялся 21 июня, аппарат пробыл в воздухе 77,4 секунды и пролетел 160 метров. После этого он сел примерно в 134 метрах от марсохода Perseverance.

К слову, Ingenuity изначально был разработан для полета всего пять раз, однако, его успехи побудили NASA расширить миссию и экспериментировать с большими полетами. Тогда как первые полеты вертолета начинались и заканчивались в том самом месте, которое назвали "Полем братьев Райт", минигеликоптер сейчас перелетает с одной новой площадки на другую.

Напомним, в мае марсоход Perseverance вошел в историю как первый космический аппарат, записавший звуки другого космического корабля на другой планете. Так, Perseverance использовал один из двух микрофонов, чтобы послушать, как вертолет Ingenuity совершил свой четвертый полет.