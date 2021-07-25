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Вертолет NASA Ingenuity совершил полет над Марсом на рекордной высоте

Фото из открытых источников

Вертолет поднялся на высоту 12,2 метров

Беспилотный вертолет Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, сегодня, 25 июля, совершил свой десятый автономный полет над Красной планетой. Об этом сообщает Business Insider.

Каждый новый полет маленького вертолета длиннее предыдущего. Во время очередного поднятия в воздух Ingenuity пролетал в районе, который называется "Поднятые хребты".

Это был самый сложный полет, который выполнился на рекордной высоте 12,2 метров.

Ранее специалисты NASA прогнозировали, что Ingenuity потерпит крушение на своем четвертом или пятом полете, исчерпав ресурс своей выносливости и скорости движения.

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Напомним, в начале июля вертолет NASA завершил свой девятый полет, пролетев 166,4 секунды со скоростью 5 метров в секунду.

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