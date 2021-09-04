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Вертолет NASA Ingenuity готовится совершить 13-й полет на Марсе

Фото из открытых источников

Расчетная дальность полета составляет 210 метров

Прибывший вертолет Ingenuity на Марс вместе с марсоходом Perseverance, готовится к своему 13-му автономному полету. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Согласно сообщению, полет запланированным на субботу, 4 сентября, около 17:00 по времени Западного побережья США (03:00 по Киеву, 5 сентября).

Как отмечается, дрон направится в район Южная Сейта в кратере Езеро, чтобы получить больше снимков поверхности и дополнить информацию о местности.

Дрону зададут более низкую высоту-8 метров, в прошлый раз он делал снимки с 10 метров. Также фото будут делаться и в другом направлении.

Расчетная дальность полета составляет 210 метров.

В NASA добавили, что аппарат сделает 10 фотографий местности, которые будут переданы марсохода, а потом их ретранслируют на Землю.

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Напомним, ранее NASA поделилось новыми фотографиями поверхности Красной планеты, которые сделал марсоход Perseverance. Пока устройство занимается сбором образцов почвы.

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