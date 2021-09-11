Вероятная блокировка Xiaomi в Крыму: "Роспотребнадзор" обещает проверку

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Пока жалоб от пользователей смартфонов не поступало

В федеральной службе РФ "Роспотребнадзор" заявили, что пока не получали жалоб от жителей Крыма на блокировку смартфонов компании Xiaomi. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прессслужбу ведомства.

10 сентября портал XDA-Developers сообщил, что китайская компания Xiaomi начала блокировать смартфоны пользователей, которые проживают на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и в оккупированном Россией Крыму.

По данным портала, массовая блокировка устройств была зафиксирована в течение этого месяца – уже через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи видели на экране сообщение о том, что политика Xiaomi не позволяет продажу продукта на этой территории.

11 сентября на эту информацию отреагировал Роспотребнадзор. В ведомстве заявили, что пока никто не жаловался на блокировку смартфонов, но пообещали проверку.

"Жалоб от жителей Крыма - ред) не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка", - заявили там.

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Напомним, ранее появилась информация, что на территории оккупированного Крыма начали появляться сообщения о блокировке смартфонов Xiaomi, а также в регионах и странах, попавших под западные санкции.