Вернуть свободу слова в Украину: Под представительством ЕС в Киеве состоялся масштабный протест из-за незаконного закрытия трех каналов

Акция протеста под стенами представительства ЕС в Украине в связи с незаконным закрытием трех телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK newsone

Вернуть свободу слова в Украину. Сегодня под Представительство Европейского Союза вышли народные депутаты и неравнодушные граждане. Они требовали установить демократический строй в стране и открыть четыре независимых телеканала, вещание которых власти прекратили на незаконных основаниях. Услышали ли их европейские дипломаты - смотрите в сюжете.

Обратить внимание на притеснения СМИ и нарушения принципов демократии. К этому Представительство ЕС призвали активисты Молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", партийные организации и народные депутаты. Они требуют начать диалог с оппозицией, ведь закрытие телеканалов ZIK, "112 Украина", NewsOne и "Першого Незалежного" показывает, что действующая власть боится объективной информации о тарифах, уровне жизни и коррупции в Украине.

"Мы пришли сегодня к тому, что в нашей стране попираются права людей, в нашей стране власть имеет возможность уничтожать оппозицию. В нашей стране сегодня затыкают рты СМИ, которые говорят и обличают власть в их преступлениях", - отметил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

Европейские чиновники и все мировое сообщество должно знать, что принципы демократии, которые пытаются внедрить в Украине коварно нарушаются на глазах всей страны. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин. Он добавил – оппозиционные политики готовы к открытому диалогу с представителями Европейского Союза.

"В Украину прибывает президент Европейского совета, один из важнейших чиновников Европы Шарль Мишель. Зная о его приезде, партия ОПЗЖ обратилась к европейскому чиновнику, в Посольство ЕС в Украине. Мы будем требовать, чтобы европейский чиновник, вернувшись к себе на родину, вернувшись в свои европейские кабинеты, инициировал рассмотрение вопроса о сворачивании свободы слова в Украине в Европейском совете", - подчеркнул парламентарий.

Путь Украины в Европу коварно использовали в политических манипуляциях. Ведь сейчас наш народ не идет по пути европейской жизни, а страдает от узурпации действующей власти. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Черный. Он отметил – мировое сообщество должно отреагировать на беспредел в сторону журналистов и желание Банковой скрыть последствия своей преступной политики.

"И сегодня мы говорим не только о трех каналах, которые были незаконно закрыты, мы говорим еще и четвертом канале, "Перший Незалежний", который не смог нормально работать в информационном пространстве, потому что через час его отключили от спутника и кабельных сетей. Власти, улыбаясь, сказали, что это "кара Божья". Кара Божья однозначно будет, но она будет именно в отношении тех, кто сегодня разваливает Украину, разворовывает Украину, кто уничтожает демократию в Украине", - подчеркнул нардеп.

Итогом акции стала передача обращения оппозиционной политической силы в представительство Европейского союза. Впрочем, работа по преодолению цензуры в Украине продолжилась и под куполом парламента. На заседании Верховной Рады народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич добился перерыва, чтобы обсудить закрытие четырех оппозиционных телеканалов.

"Две фракции ОПЗЖ и "Довіра" требуем сейчас провести перерыв, заявление мы передали, мы хотим обсудить, при каких обстоятельствах сегодня закрыты украинские независимые телеканалы и даже телеканал, который был создан самими журналистами. Мы будем отстаивать демократию и свободу слова, нас интересует мнение лидеров фракции на этот беспредел", - заявил Нестор Шуфрич.

Наконец, на заседании глав фракций договорились обсудить закрытие телеканала "Перший Незалежний" в комитетах.

В стороне не остались и журналисты закрытых телеканалов. Они также подготовили письмо с просьбой предоставить правовую оценку давления на СМИ со стороны властей. На территорию посольства их не пропустили - вход был перекрыт правоохранителями. Представители посольства также не вышли к журналистам.

"К сожалению, мы не получили реакции, нас даже не пустили на территорию представительства, хотя существует такая практика, когда любой гражданин может со своим обращением или письмом обратиться к Европейскому союзу, мы понимаем, что это дипучреждение, но в рамках дипломатического протокола можно было кому-то выйти", - рассказал один из ведущих телеканала "Перший Незалежний" Ростислав Сухачев.

"Нас не пустили, но это не значит, что мы будем опускать руки, мы найдем способ отправить по почте или иным образом. Я уверена, оно дойдет до адресата. А для нас это очень хороший тест для того, чтобы узнать, означают ли те самые европейские ценности, за которые люди 7 лет назад стояли на Майдане", - отметила ведущая телеканала "Перший Незалежний" Диана Панченко.

"К нам, к сожалению, никто не вышел, никто не спустился, мы не знаем, каковы причины того, что не было реакции и хотя бы встреча какого-то помощника с нами", - добавила ведущая телеканала "Перший Незалежний" Юлия Колтак.

Впрочем, журналисты не теряют надежды установить свободу слова в Украине и будут искать другие способы передать письмо и надеются на реакцию со стороны мирового сообщества.