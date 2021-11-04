Верховный суд принял к рассмотрению иск главреда "Страны" Игоря Гужвы о незаконности санкций СНБО

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Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы к президенту страны Владимиру Зеленскому о признании незаконным указа о введении санкций СНБО. Первое заседание состоится в понедельник, 29 ноября.

Об этом сам Игорь Гужва сообщил в соцсетях в четверг, 4 ноября.

"Санкции СНБО против меня и других граждан Украины, который сейчас накладываются по приказу Зеленского, являются и незаконными, и преступными. И мы докажем это в суде. И все виновные в подготовке этих преступных Указов, уверен, будут привлечены к ответственности. Работаем и дальше в этом направлении!" – написал главред "Страны".

Страна.ua

Напомним, в пятницу, 20 августа, состоялось заседание СНБО, по результатам которого Совбез ввел незаконные санкции против Игоря Гужвы и компаний-издателей "Страны".

Впоследствии эти санкции были жестко раскритикованы – как юристами, так и правозащитниками, включая представителей ООН и ОБСЕ, а также журналистских организаций.

Главред "Страны" Игорь Гужва подробно рассказал почему против него и "Страны" были введены санкции.

Также мы подробно описывали, почему санкции являются незаконными.