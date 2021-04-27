Верховный суд отказал очередному "неравнодушному гражданину" от власти в обжаловании указа по закрытию "112 Украина", NewsOne и ZIK

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Этот факт власть уже использует для обмана общества

26 апреля Верховный суд отказал не связанному с телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK гражданину в признании незаконным указа президента о применении санкций. Это дело не имеет никакого отношения к судебной защите телеканалов и является манипулятивной технологией власти для обмана общества и придания ложной законности неправомерному применению санкций.

Ранее телеканалы заявляли, что поданные от неких граждан дела – это технология власти с целью получения в подконтрольном себе судебном процессе выгодных решений. Таким образом, власть добивается распространения манипулятивных заголовков в украинских СМИ по этой теме для придачи ложной законности указу о санкциях.

Например, некое издание опубликовало фейковую новость под следующим заголовком: "Верховный суд не счел санкции против "каналов Медведчука" нарушением прав".

То есть уже сегодня мы все можем видеть результат этой манипулятивной технологии власти в действии.

Разъясним. Кодекс административного судопроизводства прямо предусматривает, что право обжаловать указ президента могут лица, в отношении которых он был издан. Таким образом, Верховный суд, следуя букве закона, выносит решения об отказе по искам лиц, к которым санкции не применялись. То есть эти отказы носят сугубо формальный, процессуальный характер.

Но менее осведомленный зритель вынужден читать многочисленные провластные фейки, не понимая, что же произошло на самом деле.

Отметим также, что Верховный суд открыл производство по искам телеканалов.

Кроме того, в этих делах Верховный суд требует от СНБО, ОП и СБУ предоставить доказательства наличия необходимых для применения санкций оснований.

Таким образом, ныне очевидно, что эти санкции носят откровенно незаконный характер. Мы уверены, что все виновные в превышении служебных полномочий понесут справедливое наказание, а сами санкции будут отменены.