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Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом

Правительство страны выполнило предварительную договоренность и включило железную дорогу в транзитные маршруты

Венгрия разрешила транзитные путешествия в Австрию для украинцев, которые едут поездом. Об этом в Twiteer сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Неделю назад договорился с Петером Сийярто, что Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом. Правительство Венгрии выполнило договоренность и включило железную дорогу в транзитные маршруты. Как раз когда восстанавливается действие безвиза. Расширяем свободу путешествий украинцев", - написал он.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" возобновила курсирование международных рейсов, в частности в Австрию, однако украинские туристы не могли им воспользоваться из-за запрета транзита через Венгрию.

Как известно, с 1 июля Австрия разрешила свободный въезд украинским туристам, однако им нужно пройти полную вакцинацию от коронавируса.

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