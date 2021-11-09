Веерные отключения электроэнергии в Украине: Эксперт назвал сферы, которые могут пострадать больше всего

Игорь Рейтерович Фото из открытых источников

Больше всего они ударят по промышленности и больницам

Во время веерных отключений электроэнергии в Украине больше всего могут пострадать больницы. Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович.

"Мы входим в энергетический кризис. Власть растеряна, она не знает пока, что делать. Они прямо говорят о том, что будут веерные отключения. Причем даже не профилактические, а такие серьезные. Это ударит по промышленности, я даже боюсь представить как это ударит по больницам, потому что Верховная Рада недавно проголосовала за дополнительные кислородные концентраты, которые надо выделять, но тот законопроект, который лежал в ВР об обеспечении больниц станциями бесперебойного питания – он не был проголосован.

У нас больницы зависят от сети. Если они отключат там районы целые, а у них не будет просто другого выбора, больницы также останутся соответственно без электроэнергии", - отметил эксперт.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики заявляли, что вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоят на повестке дня, однако веерные отключения могут произойти независимо от повестки дня или желания Кабинета министров. В частности, они могут произойти из-за недостатка угля и невозможности подключать ТЭС на пиках потребления.