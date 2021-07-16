Ведущая "Першого Незалежного" Диана Панченко дебютировала в роли ведущей на "Славянском базаре" в Витебске

Телезвезда вышла на сцену в изысканном красном платье

15 июля украинская телеведущая Диана Панченко вместе с коллегами из России и Беларуси открыла ХХХ юбилейный международный фестиваль искусств "Славянский базар-2021". Это ее дебютный выход на большую сцену.

Телезвезда вышла на сцену в изысканном красном платье и сразу влюбила в себя зрителей. Его сшил главный стилист телеканала "Перший Незалежний" Максим Перепелица за 10 дней. Когда он выбирал, из чего шить платье, то выбор, без сомнения, пал на ткань от Valentino.

"Платье красное, потому что это любимый цвет Дианы, и он чрезвычайно ей идет. Идея для верхней части платья родилась быстро - мы просто "играли" с кусочками ткани на манекене. Для того чтобы геометрия линий была более интересной, я сделал складки и V-образный вырез декольте. А максимально глубокий вырез на ноге и шлейф подчеркнул изящество фигуры ведущей. В целом Диана хотела смелый, однако сдержанный дизайн платья, и мы сошлись во взглядах", - рассказал главный стилист "Першого Незалежного" Максим Перепелица.

Диана Панченко признается, что перед выходом на сцену очень волновалась. Однако теплая встреча зрителей огромного амфитеатра придала ей уверенности.

"Для меня это большая честь. Я никогда не участвовала в таком масштабном фестивале. Очень надеюсь, что это не в последний раз. Кстати, меня гримирует лучший мастер в мире. У нас здесь очень необычные условия. Очень жарко на "Славянском базаре". И знаете, очень жарко и от эмоций, потому что атмосфера которая здесь царит, она, действительно, невероятная, несмотря ни на что. Еще раз хочу подчеркнуть, мы приехали к людям. И несмотря на политику, я думаю, что отношения между странами должны быть дружественными", - подчеркнула Панченко.

Сейчас продолжается третий день фестиваля "Славянский базар". У команды "Першого Незалежного" - важная миссия. Максимально погрузить зрителя в атмосферу песенного конкурса. За кулисами мероприятия наша команда уже развернула студию, так называемый green room, где встречает топ-гостей "Славянского базара" и звезд мирового масштаба. Почти каждый час с места события наши журналисты делают прямые включения и готовят для вас дневник фестиваля, чтобы все подробности творческой и личной жизни любимых звезд вы узнали первыми.

Напомним, в белорусском Витебске накануне, 15 июля, стартовал юбилейный международный фестиваль искусств "Славянский базар-2021". Его торжественно открыли ведущие из Беларуси, Украины и России. Впервые ведущей мероприятия стала известная украинская журналистка "Першого Незалежного" Диана Панченко, от Беларуси - Ольга Венская, а от РФ - Артем Шалимов.

"Да, я еду в Беларусь. Я уверена, международные конфликты надо гасить, а не обострять. И лучший путь к миру - музыка!" - сказала Диана Панченко.

Отметим, "Перший Незалежний" - единственный украинский телеканал, который будет транслировать ХХХ юбилейный международный фестиваль искусств "Славянский базар - 2021" на протяжении всех дней. На традиционный и неповторимый праздник песни и искусства приглашены известные звезды из разных уголков планеты. Всего география мероприятия охватила пять континентов и 75 стран мира.

С 14 по 19 июля команда телеканала "Перший Незалежний" подготовила масштабное освещение легендарного международного фестиваля - зрителей ждут церемония открытия, прямые включения наших журналистов, цикл дневников закулисной жизни, телемост и лучшие выступления звезд.