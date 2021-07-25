Ватикан впервые в истории обнародовал количество собственного имущества в мире

Святой Престол владеет более 5 тысячами объектами недвижимости

Как отмечается, обнародованная информация содержится в двух документах:

консолидированный финансовый отчет за 2020 год для Святого Престола;

первый публичный бюджет Управления имущества Святого Престола (APSA).

Управление APSA является своего рода бухгалтерией, управляющей недвижимостью и инвестициями, выплачивает заработную плату и действует как отдел закупок и отдел кадров Святого Престола.

30-страничный бюджет APSA показал, что Ватикану принадлежит 4051 объект недвижимости в Италии и 1120 объектов за рубежом, не учитывая посольства Ватикана по всему миру.

Около 14% итальянской собственности Ватикана сдавались в аренду по рыночным ценам, а остальные сдавались по сниженным, многие из них - церковным служащим.

Почти 40% объектов собственности Святого Престола - это институциональные здания: такие как школы, монастыри и лечебные учреждения.

Обнародованная документация показала, что APSA владеет инвестиционной недвижимостью в престижных районах Лондона, Женевы, Лозанны и Парижа.

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Ранее сообщалось, что в Ватикане впервые в истории должны открыть архивные документы времен военного папства Пия XII, возглавлявшего католическую церковь с 1939 до 1958 года. Его обвиняют в том, что он якобы закрывал глаза на Холокост. Документы Второй мировой войны составляют миллионы страниц и разделены на 121 раздел в соответствии с темами.

В свою очередь Ватикан отвергает все обвинения в отношении папы Пия XII заявляя, что Его Святейшество "работал за кулисами, чтобы спасти евреев".