Василец: Молчание Евросоюза касательно закрытия СМИ в Украине – это молчаливое согласие на репрессии

Дмитрий Василец Facebook / Дмитрий Василец

Евросоюз упрямо игнорирует давление на свободу слова в Украине, тем самым давая молчаливое согласие на репрессии в стране. Об этом заявил журналист Дмитрий Василец в эфире "Першого Незалежного", комментируя акцию протеста сотрудников незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" в субботу, 11 сентября.

"У нас уже давно журналистское сообщество разделилось на пропагандистов и журналистов. Последние соблюдают журналистские стандарты, а пропагандисты из года в год разжигают национальную рознь, идут в фарватере у власти, выполняют их указания за малую долю и за это получают свое комфортное право вещать информацию, которую им заблагорассудиться в рамках цензуры, которую устанавливает Офис президента. Если же говорить об остальных журналистах, которые работают по стандартам, они не готовы играть по этим правилам", – отметил Василец.

"У нас до сих пор власть действует методом предшественников: позволяет себе несудебные расправы, преследования журналистов и политических экспертов, закрытие и блокировку СМИ. И, заметьте, объективно Евросоюз, США и другие так называемые партнеры почему-то закрывают на это глаза. Мы видим только заявления от неких правозащитных структур, которые имеют больше консультативный голос, но не могут сделать шаги, которые заставят власть действовать по Конституции Украины, не говоря уже о международном законодательстве", – подчеркнул журналист.

"Недавно Анатолий Шарий спросил у представителя дипломатии, почему нет официальной реакции Евросоюза на санкции против СМИ в Украине. И дипломат ЕС сделал вид, что он не понимает ни английского, ни украинского, ни русского языков. И это очередной яркий посыл, который более красноречивый, чем слова. Вот такое молчание – это молчаливое согласие на репрессии в отношении свободы слова в Украине. При чем это согласие идет напрямую из Вашингтона, Брюсселя", – обратил внимание Василец.

Накануне сотрудники соответствующих медиа передали открытое письмо европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому по поводу серьезной угрозы свободе информации в Украине и введения тотальной цензуры.

В письме журналисты отметили, что последние два года в Украине ознаменовались все более жесткой борьбой власти с неугодными средствами массовой информации, которые не боятся говорить правду о многочисленных ошибках действующей власти и прямом пренебрежении ею взятыми на себя обязательствами и обещаниями, данными своим избирателям.

Во время акции они держали в руках плакаты с надписями: "Господин Квасьневский, проинформируйте европейских политиков о нарушениях свободы слова в Украине", "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" были незаконно закрыты властями – Зеленский уничтожает свободу слова в Украине", "Господин Фюле, скажите Зеленскому, чтобы он соблюдал Конституцию Украины, которая гарантирует свободу слова (статья 34)".

К слову, это не первое письмо и не первый митинг, которыми журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний" призывают международное сообщество обратить внимание на проблему со свободой слова в Украине.

Ранее коллективы сотрудников незаконно закрытых украинской властью телеканалов и сайтов написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозы свободе информации в Украине.

Также они встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио и вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле и проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

До этого было обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой уделить внимание проблеме уничтожения свободы слова в Украине и повлиять на украинскую власть в целом и президента Зеленского, в частности.

Кроме того, в конце августа журналисты незаконно закрытых медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", КРТ, "Страна.ua", "Шарий.net" провели большой митинг у стен посольства США в Киеве, в ходе которого передали письмо о незаконных действиях власти в лице президента Украины Владимира Зеленского, а также призвали президента США Джо Байдена поднять проблему уничтожения Зеленским свободы слова в Украине.

Ранее 23 августа, сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы", но их не пропустила полиция.

Также сотни журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK приходили к представительству ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.