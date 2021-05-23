live
Новости » Общество Читати новину українською

Вакцины от COVID-19 эффективны против "индийского" штамма, - ученые

Фото из открытых источников

Но против этого штамма необходимы две дозы

Двойная доза вакцины от COVID-19 почти такая же эффективная против быстрорастущего варианта коронавирус, который впервые был обнаружен в Индии, как и против доминирующего штамма в Великобритании. Об этом сообщает агентство Reuters.

Исследования Public Health England показало, что вакцина Pfizer-BioNTech была эффективна на 88% против симптоматического заболевания, вызванного вариантом B.1.617.2, через две недели после второй дозы. Это немного ниже по сравнению с 93% эффективностью против штамма B.1.1.7 Kent, который является доминирующим вариантом COVID в Великобритании.

Две дозы вакцины AstraZeneca были эффективны на 60% по сравнению с эффективностью 66% против варианта Kent.

По данным PHE, первая доза обеих вакцин была на 33% эффективна против вируса B. 1. 617.2, что ниже, чем его 50%-я эффективность против B.1.1.7.

Новости по теме: В Украине за сутки зафиксировали 2,5 тысячи новых случаев коронавируса

Напомним, на днях глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге заявил, что одобрены на сегодня вакцины против коронавируса демонстрируют эффективность против всех штаммов COVID-19. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Канада продлила запрет на въезд для иностранцев Денежный сбор за выезд из Беларуси в Украину: Появились подробности С лета в Беларуси вводят плату за пересечение границы с Украиной Перед Пасхой пограничники напомнили условия въезда в Украину

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Фашизм и антифашизм в современном мире.
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника