Вакцины от COVID-19 эффективны против "индийского" штамма, - ученые
Но против этого штамма необходимы две дозы
Двойная доза вакцины от COVID-19 почти такая же эффективная против быстрорастущего варианта коронавирус, который впервые был обнаружен в Индии, как и против доминирующего штамма в Великобритании. Об этом сообщает агентство Reuters.
Исследования Public Health England показало, что вакцина Pfizer-BioNTech была эффективна на 88% против симптоматического заболевания, вызванного вариантом B.1.617.2, через две недели после второй дозы. Это немного ниже по сравнению с 93% эффективностью против штамма B.1.1.7 Kent, который является доминирующим вариантом COVID в Великобритании.
Две дозы вакцины AstraZeneca были эффективны на 60% по сравнению с эффективностью 66% против варианта Kent.
По данным PHE, первая доза обеих вакцин была на 33% эффективна против вируса B. 1. 617.2, что ниже, чем его 50%-я эффективность против B.1.1.7.
Напомним, на днях глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге заявил, что одобрены на сегодня вакцины против коронавируса демонстрируют эффективность против всех штаммов COVID-19.