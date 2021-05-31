Вакцину Pfizer одобрили для подростков в Европе

Вакцина Pfizer Фото из открытых источников

Ее могут применять детям в возрасте от 12 до 15 лет

Вакцину от коронавируса компании Pfizer Еврокомиссия одобрила для использования детям от 12 до 15 лет. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в Twitter.

"Сегодня Европейская комиссия приняла решение об одобрении использования вакцины от BioNTech Pfizer.

Теперь государства-члены ЕС могут расширить свою программу вакцинации для молодых людей", - отметила она.

Ранее сообщалось, что в аэропорт "Киев" 26 мая прибыл самолет с первой партией вакцины от коронавируса Pfizer, которую Украина заказала по прямому контракту, а не получила через программу COVAX.