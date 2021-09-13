Вакцинированные против коронавируса украинцы получат карантинные льготы, - Кабмин
Предлагается, чтобы ограничения желтой и красной зоны не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест
Кабинет министров Украины вскоре внесет изменения в постановление "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", которые предоставляют льготы вакцинированным против коронавируса людям или тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест. Об этом свидетельствуют данные на Урядовом портале.
Как отмечается, соответствующими изменениями предлагается, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификат, удостоверяющий вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусную болезнь.
В свою очередь, председатель правительства Денис Шмыгаль отметил важность вакцинации работников учебных заведений, чтобы обезопасить детей.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что привитые одной дозой вакцины от коронавируса будут освобождаться от ограничений только в желтой зоне. Для привилегий в красной понадобится полный курс COVID-вакцинации.