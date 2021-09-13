Вакцинированные против коронавируса украинцы получат карантинные льготы, - Кабмин

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Предлагается, чтобы ограничения желтой и красной зоны не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест

Кабинет министров Украины вскоре внесет изменения в постановление "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", которые предоставляют льготы вакцинированным против коронавируса людям или тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест. Об этом свидетельствуют данные на Урядовом портале.

Как отмечается, соответствующими изменениями предлагается, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификат, удостоверяющий вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусную болезнь.

В свою очередь, председатель правительства Денис Шмыгаль отметил важность вакцинации работников учебных заведений, чтобы обезопасить детей.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что привитые одной дозой вакцины от коронавируса будут освобождаться от ограничений только в желтой зоне. Для привилегий в красной понадобится полный курс COVID-вакцинации.