Вакцинированные от COVID-19 смогут въехать в Египет без ПЦР-теста

Въезд будет разрешен через 14 дней после получения второй дозы

Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в Египет без ПЦР-тестов. На границе они должны будут предоставить сертификат о прохождении вакцинации. Об этом сообщает Al Ahram со ссылкой на Министерство здравоохранения и народонаселения Египта.

"Въезд разрешен через 14 дней после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины (Спутник V, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac), или через 14 дней после получения первой дозы однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson. Сертификаты должны содержать QR-код и печать официального органа, никакие исправления, помарки или дописки не допускаются", - говорится в сообщении.

В то же время, это правило распространяется только на страны, которые "не затронутые мутирующими штаммами коронавируса".

Как отмечается, если пассажир прибывает из одной из стран, где зафиксированы мутации (сюда относятся Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия и некоторые другие страны Латинской Америки), то даже при наличии сертификата турист обязан сделать в аэропорту молекулярный экспресс-тест на коронавирус.

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Ранее сообщалось, что в Египте привили от коронавируса всех сотрудников турсектора, кто работает в курортных зонах Красного моря и Южного Синая.