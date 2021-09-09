Вакцинированные от COVID-19 не подлежат самоизоляции после контакта с больным, - Кузин

Но в случае появления симптомов, они должны обязательно пройти тестирование

В Украине вакцинированным от коронавирус не нужно самоизолироваться после контакта с зараженным на COVID-19. Об этом сообщает заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, люди, которые прошли полный курс вакцинации не подлежат самоизоляции после контакта с больным COVID-19.

"Но в случае появления симптомов, они должны обязательно пройти тестирование", - отметил он.

Напомним, ранее мы писали, что большинство карантинных мер в желтых, оранжевых и красных зонах не будут применяться к тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Сейчас эпидемическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается, но пока не является критической.

Ранее Министерство здравоохранения заявляло, что пересмотрит карантинные нормы в отношении вакцинированных лиц.