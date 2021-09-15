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Вакцинирован – получи скидку: Какие правила теперь действуют в отелях Турции

Путешественники могут сэкономить от 10 до 50 процентов средств

Фото из открытых источников

Лица, прошедшие полный курс прививки от COVID-19 или получили первую дозу вакцины теперь получают скидки в отелях Турции. Об этом сообщает издание Turizm Gazetesi.

Как отмечается, работники гостиничной сферы пытаются привлечь больше путешественников в этом сезоне. Кроме того, они одновременно помогают ускорить темпы вакцинации в Турции.

В городе Ризе привитым людям и тем, кто получил одну дозу вакцины от коронавируса, предоставляют скидку в размере 10% от общей суммы проживания. В то же время в отелях Каппадокии – это 20%, а в Килисе – 50% для молодоженов, которые празднуют Медовый месяц.

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Напоминаем, что с 6 сентября граждане Турции, которые не были привиты от COVID-19, больше не могут свободно посещать общественные места, ведь теперь нужен ряд документов.

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