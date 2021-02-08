Вакцинацию от COVID-19 могут отсрочить для тех, кто уже переболел, - Ляшко

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Это связано с наличием у них иммунитета после перенесенной болезни

Главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил, что проведение вакцинации от COVID-19 для тех, кто уже переболел на коронавирус, могут перенести на срок до шести месяцев. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Ляшко, Всемирная организация здравоохранения говорит о сохранении иммунитета от COVID в течение 3-6 месяцев у переболевших.

"Поэтому, когда мы говорим о том, что может быть рекомендация об отсрочке прививки на 3-6 месяцев людям, которые переболели, - мы говорим о ограниченный доступ к вакцине. И когда надо выбрать, кому из медицинских работников нужно сделать прививки, то в первую очередь сделаем прививку того, у кого в анамнезе нет перенесенной болезни", - пояснил главный санитарный врач.

Также Ляшко подчеркнул, что человек без иммунитета не защищен от коронавирусной болезни вообще.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будут делать прививки тем людям, которые уже переболели COVID-19, но при условии отсутствия противопоказаний.