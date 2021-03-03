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Вакцинация в Украине: За сутки прививки от COVID-19 получили почти 2 тысячи человек

Фото из открытых источников

Больше всего прививок сделали в Донецкой области

За предыдущие сутки, 2 марта, в Украине прививки от коронавируса COVID-19 получили 1983 человека, за весь период было вакцинировано 6888 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Согласно сообщению, накануне наибольшее количество привитых зарегистрировано в Донецкой области (220 прививок), за весь период вакцинальной кампании – также в Донецкой области (620 прививок).

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Как отмечается, количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область – 50 прививок;
  • Волынская область – 60 прививок;
  • Днепропетровская область – 210 прививок;
  • Донецкая область – 220 прививок;
  • Житомирская область – 60 прививок;
  • Закарпатская область – 60 прививок;
  • Запорожская область – 30 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 63 прививки;
  • Киевская область – 50 прививок;
  • Кировоградская область – 40 прививок;
  • Луганская область – 140 прививок;
  • Львовская область – 80 прививок;
  • г. Киев – 90 прививок;
  • Николаевская область – 60 прививок;
  • Одесская область – 80 прививок;
  • Полтавская область – 70 прививок;
  • Ровненская область – 80 прививок;
  • Сумская область – 30 прививок;
  • Тернопольская область – 80 прививок;
  • Харьковская область – 30 прививок;
  • Херсонская область – 100 прививок;
  • Хмельницкая область – 80 прививок;
  • Черкасская область – 30 прививок;
  • Черновицкая область – 50 прививок;
  • Черниговская область – 140 прививок.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19.

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