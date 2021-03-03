Вакцинация в Украине: За сутки прививки от COVID-19 получили почти 2 тысячи человек

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Больше всего прививок сделали в Донецкой области

За предыдущие сутки, 2 марта, в Украине прививки от коронавируса COVID-19 получили 1983 человека, за весь период было вакцинировано 6888 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, накануне наибольшее количество привитых зарегистрировано в Донецкой области (220 прививок), за весь период вакцинальной кампании – также в Донецкой области (620 прививок).

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Как отмечается, количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 50 прививок;

Волынская область – 60 прививок;

Днепропетровская область – 210 прививок;

Донецкая область – 220 прививок;

Житомирская область – 60 прививок;

Закарпатская область – 60 прививок;

Запорожская область – 30 прививок;

Ивано-Франковская область – 63 прививки;

Киевская область – 50 прививок;

Кировоградская область – 40 прививок;

Луганская область – 140 прививок;

Львовская область – 80 прививок;

г. Киев – 90 прививок;

Николаевская область – 60 прививок;

Одесская область – 80 прививок;

Полтавская область – 70 прививок;

Ровненская область – 80 прививок;

Сумская область – 30 прививок;

Тернопольская область – 80 прививок;

Харьковская область – 30 прививок;

Херсонская область – 100 прививок;

Хмельницкая область – 80 прививок;

Черкасская область – 30 прививок;

Черновицкая область – 50 прививок;

Черниговская область – 140 прививок.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19.