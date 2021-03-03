Вакцинация в Украине: За сутки прививки от COVID-19 получили почти 2 тысячи человек
Больше всего прививок сделали в Донецкой области
За предыдущие сутки, 2 марта, в Украине прививки от коронавируса COVID-19 получили 1983 человека, за весь период было вакцинировано 6888 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Согласно сообщению, накануне наибольшее количество привитых зарегистрировано в Донецкой области (220 прививок), за весь период вакцинальной кампании – также в Донецкой области (620 прививок).
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Как отмечается, количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 50 прививок;
- Волынская область – 60 прививок;
- Днепропетровская область – 210 прививок;
- Донецкая область – 220 прививок;
- Житомирская область – 60 прививок;
- Закарпатская область – 60 прививок;
- Запорожская область – 30 прививок;
- Ивано-Франковская область – 63 прививки;
- Киевская область – 50 прививок;
- Кировоградская область – 40 прививок;
- Луганская область – 140 прививок;
- Львовская область – 80 прививок;
- г. Киев – 90 прививок;
- Николаевская область – 60 прививок;
- Одесская область – 80 прививок;
- Полтавская область – 70 прививок;
- Ровненская область – 80 прививок;
- Сумская область – 30 прививок;
- Тернопольская область – 80 прививок;
- Харьковская область – 30 прививок;
- Херсонская область – 100 прививок;
- Хмельницкая область – 80 прививок;
- Черкасская область – 30 прививок;
- Черновицкая область – 50 прививок;
- Черниговская область – 140 прививок.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19.