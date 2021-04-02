Вакцинация в Украине: Прививки проходят очень медленными темпами

Чуть больше 200 000 украинцев получили первую дозу вакцины, и только двое - вторую - вакцинация в Украине проходит медленными темпами. Сейчас для вакцинации планируют использовать четыре препарата.

Но существовала реальная возможность прививать украинцев гораздо быстрее, говорят в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", ведь если бы президент Зеленский принял план Виктора Медведчука относительно вакцины "Спутник V", у нас уже бы в апреле запустили собственное производство российской сыворотки, тогда бы уже сейчас темпы вакцинации выросли в несколько раз. Медведчук договорился о сотрудничестве с россиянами по производству "Спутник V" в Украине еще 6 октября прошлого года.

Уже с мая запланировано начало коммерческого производства вакцины "Спутник V" на мощностях передовых биотехнологических компаний Китая - производить будут более 60 млн доз. Об этом сообщают в Российском фонде прямых инвестиций. Произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию более 30 млн человек.

В Беларуси также начинают производство российской вакцины. По словам заместителя министра здравоохранения Беларуси, сейчас пробная партия вакцины проходит проверку на устойчивость и эффективность в Институте имени Гамалеи в России.

Между тем появилась информация, что Германия - лидер по количеству использованных доз - может начать использовать российскую вакцину. Это случится при условии, если европейский регулятор предоставит соответствующее разрешение. Об этом сообщает Агентство Франс Пресс.

Австрийские издания сообщили о телефонном разговоре канцлера этой страны Себастьяна Курца с российским президентом Владимиром Путиным. Австрия планирует закупить у России миллион доз вакцины "Спутник V".

"Когда речь идет о вакцинах, не должно быть никаких геополитических шор. Важно лишь то, что вакцина эффективна и безопасна, а не откуда ее взяли. Если Австрия получит дополнительно миллион доз вакцин, возможно, в нашей стране состоится более раннее возвращение к нормальной жизнедеятельности, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", - заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Также "Спутник V" уже используют Чехия и Венгрия. Между тем украинцы с подозрением относятся к завезенным в страну вакцинам.

"Сейчас я не доверяю этой вакцине, считаю, что еще рано", - говорит киевлянка.

"Мы еще не сталкивались с этим, но вообще вакцинироваться надо", - считает жительница Киева.

"Я не доверяю, та вакцина, которая озвучивалась раннее, - мы о ней слышали, а та, которая появилась на подиуме - о ней вообще ничего мы не слышали - индийская, мы о ней ничего не знаем", - указала пенсионерка.

"Еще нет исследований, на это нужно время, этого времени нет, поэтому и не готовы. Вообще – за вакцинацию. Но чтобы вакцина была проверена и надежна", - указала киевлянка.

"Все как-то непрозрачно, все завуалированно, все не для людей, живем в такой стране, которая совершенно нас не защищает", - отметила пенсионерка.

"Индийская - некоторые страны ее используют, лидеры некоторых стран тоже вакцинируются ее. Есть информация, что людей до 55 лет вообще нельзя вакцинировать, но я не врач", - сказал мужчина.

"Мы не будем вакцинироваться, все это временно, а вирус - мутация его будет очень долго", - указала жительница Киева.

"Если суждено заболеть - ты заболеешь, а если в себя вогнать какую- то гадость, а потом умереть, как Бог даст, так и будет", - поделился киевлянин.

"Китайскую не хочется брать, пожалуй, индийскую придется брать", - сказала женщина.

"Если уже брать какую-то вакцину, то брать проверенную, а не кота в мешке", - указал пенсионер.