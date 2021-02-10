Вакцинация против коронавируса в Украине начнется с понедельника, но есть условие

Вакцинация начнется сразу после поступления первой партии доз

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что со следующего понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19 , после чего начнется вакцинация. Об этом он сказал в эфире "Украина 24" .

"Мы ожидаем поставку вакцины сразу после 15 февраля и сразу начнем. После поставки вакцины сразу начнем делать прививки согласно нашему национальному плану", – отметил глава Минздрава.

Кроме того министр добавил, что вчера попросил ускорить поставки вакцины в Украину.

"Я вам могу сказать, что я вчера вечером разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины компании AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Они сейчас работают, чтобы загрузить и отправить (вакцины, – ред.)", – проинформировал Степанов.

Новости по теме: Евросоюз разрешил Польше перепродать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении возможной махинации при закупке вакцин против коронавируса. В Совете общественного контроля рассказали, что речь идет о закупке китайской вакцины Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу с помощью частной фирмы-посредника.