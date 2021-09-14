Вакцинация против коронавируса не защищает от гриппа, - Центр здоровья

Прививка от коронавируса и гриппа - это два разных мероприятия иммунизации

"Вакцинированный от COVID-19 человек не защищен от гриппа. Если он желает вакцинироваться, то должен обязательно обратиться к семейному врачу или педиатру, который проинформирует об алгоритме действий для вакцинации против гриппа за собственные средства.

Интервал между дозами введения вакцин против СOVID-19 и против гриппа должен быть не менее 2 недель от последней вакцинации. Мы советуем вакцинироваться и от СOVID-19, и от гриппа", - сказала Левченко.

По ее словам, вакцинация от коронавируса и гриппа — это два разных мероприятия иммунизации.

В частности, вакцина от коронавируса защищает организм именно от вируса COVID-19, тяжелого течения и смерти, а вакцина от гриппа защищает от вирусов гриппа, штаммы которых актуальны в текущем сезоне.

В то же время специалист отмечает, что вакцинация как от коронавируса, так и от гриппа важна, поскольку сочетание этих двух инфекций может привести к тяжелому течению заболевания.

"Гораздо труднее одновременное заболевание вирусными инфекциями, поэтому вакцинация является одним из эффективных мер предупреждения болезней и последствий от переноса заболевания. Вакцинация против гриппа является рекомендованной, уменьшает вероятность тяжелого периода заболевания, осложнения", - подчеркнула Левченко.

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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в 2021-2022 году в Украине ожидается циркуляция штаммов гриппа B / Washington, H1N1 и H3N2. Новый эпидемический сезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов.